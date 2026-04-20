Château Virant Dégustation des vins blancs du domaine route de saint chamas Lançon-Provence

Lançon-Provence

Château Virant Dégustation des vins blancs du domaine

Jeudi 21 mai 2026. route de saint chamas CD10 Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Expérimentez l’univers du vin blanc lors d’un atelier immersif à Château Virant ! Apprenez à observer, sentir et goûter comme un expert… avec en bonus une offre exclusive sur vos coups de cœur.

Observer, sentir, goûter les 3 étapes clés.



Vous apprendrez à décrypter un vin en trois temps



Le visuel

Première impression, premiers indices. Couleur, reflets, brillance, limpidité… sans oublier les fameuses “larmes” qui révèlent la structure du vin.



L’olfactif

Place au nez ! Vous explorerez les arômes en deux temps (premier nez, second nez) en vous familiarisant avec les grandes familles aromatiques du rosé.



Vous découvrirez

Les arômes primaires (issus du cépage agrumes, fruits tropicaux…)

Les arômes secondaires (liés à la fermentation fraise, banane, bonbon…)

Les arômes tertiaires (développés avec le vieillissement)



Un focus particulier sera fait sur les profils aromatiques typiques des cépages comme Rolle, Chardonnay ou Sauvignon.



La dégustation en bouche

C’est ici que tout s’exprime. Grâce à la rétro-olfaction, vous apprendrez à “goûter les arômes”.

Nous analyserons ensemble

L’attaque, le milieu et la finale

La longueur en bouche (caudalies)

Les textures (gras, tanins, alcool)

Les équilibres entre acidité, sucrosité et amertume



Comprendre ses sensations

Au-delà de la technique, l’atelier vous aide à mieux comprendre comment nous percevons les saveurs et les arômes, et à identifier les biais qui influencent notre dégustation.



Une approche interactive

Tout au long de l’expérience, vous serez acteur

Exercices sensoriels

Comparaisons de vins



L’objectif développer votre palais, affiner vos perceptions et apprendre à décrire, différencier et apprécier pleinement les vins rosés.

Une offre exclusive pour prolonger l’expérience



Pour clôturer cet atelier sur une note encore plus conviviale, profitez d’un avantage exceptionnel le jour même

-10 % sur la sélection de vins rosés dégustés à la boutique du domaine.



L’occasion idéale de repartir avec vos coups de cœur, de partager vos découvertes ou d’offrir un souvenir gustatif de cette expérience unique. .

route de saint chamas CD10 Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Experience the world of white wine during an immersive workshop at Château Virant! Learn to observe, smell and taste like an expert? with the added bonus of an exclusive offer on your favorites.

L’événement Château Virant Dégustation des vins blancs du domaine Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-04-16 par Provence Tourisme