Soirée astronomie à la Villa Bellevue Villa Bellevue Lançon-Provence

Lançon-Provence

Soirée astronomie à la Villa Bellevue

Jeudi 21 mai 2026. Villa Bellevue RD 10 Villa Bellevue-Château Calissanne Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Le jeudi 21 mai 2026, de 20h à 23h, le Château Calissanne vous convie à une nouvelle soirée astronomie à la Villa Bellevue avec l’astronome Adrien Rivas (@provenceastro).

Le Château Calissanne vous convie à une nouvelle soirée astronomie à la Villa Bellevue avec l’astronome Adrien Rivas.



La soirée d’observation commencera par la Lune, puis passera à Vénus et Jupiter avec ses satellites. Deux surprises visibles à l’œil nu sont également annoncées.



Ensuite, l’exploration continuera vers des nébuleuses (lieux de naissance et de fin des étoiles), des amas d’étoiles, puis des galaxies lointaines.



Une expérience immersive pour voyager à travers l’univers ! .

Villa Bellevue RD 10 Villa Bellevue-Château Calissanne Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

On Thursday May 21, 2026, from 8pm to 11pm, Château Calissanne invites you to another astronomy evening at Villa Bellevue with astronomer Adrien Rivas (@provenceastro).

L’événement Soirée astronomie à la Villa Bellevue Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-04-23 par Provence Tourisme