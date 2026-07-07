Atelier sur les 5 sens au Domaine la Cadenière Domaine la Cadenière Lançon-Provence

Informations pratiques

Lançon-Provence

Atelier sur les 5 sens au Domaine la Cadenière

Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2026. Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Mettez vos 5 sens en éveil autour du vin

Vivre un atelier des 5 sens dans un domaine viticole, c’est s’offrir une plongée dans l’univers du vin bien au-delà de la simple dégustation. C’est apprendre à ressentir, percevoir et comprendre le vin à travers une approche ludique, sensorielle et émotionnelle. Chaque sens est sollicité pour créer un lien profond entre le visiteur, le vin et le paysage viticole Déguster à l’aveugle Deviner les odeurs du vin Rattacher l’aliment à la bonne saveur Identifier au toucher Reconnaitre les sons.



Durée 30 min .

Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 42 82 56 contact@lacadeniere.com

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English :

Awaken your 5 senses with wine

L’événement Atelier sur les 5 sens au Domaine la Cadenière Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-07-07 par Provence Tourisme