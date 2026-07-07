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AGENDA · Lançon-Provence

Atelier sur les 5 sens au Domaine la Cadenière Domaine la Cadenière Lançon-Provence

vendredi 16 octobre 2026 · Domaine la Cadenière · Lançon-Provence

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Domaine la Cadenière
Adresse
Chemin de Léonie
Ville
13680 Lançon-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Lançon-Provence

Atelier sur les 5 sens au Domaine la Cadenière

Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2026. Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-16

Mettez vos 5 sens en éveil autour du vin
Vivre un atelier des 5 sens dans un domaine viticole, c’est s’offrir une plongée dans l’univers du vin bien au-delà de la simple dégustation. C’est apprendre à ressentir, percevoir et comprendre le vin à travers une approche ludique, sensorielle et émotionnelle. Chaque sens est sollicité pour créer un lien profond entre le visiteur, le vin et le paysage viticole Déguster à l’aveugle Deviner les odeurs du vin Rattacher l’aliment à la bonne saveur Identifier au toucher Reconnaitre les sons.

Durée 30 min   .

Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 42 82 56  contact@lacadeniere.com

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English :

Awaken your 5 senses with wine

L’événement Atelier sur les 5 sens au Domaine la Cadenière Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-07-07 par Provence Tourisme

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