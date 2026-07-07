Parcours pédestre du Domaine la Cadenière Domaine la Cadenière Lançon-Provence

Informations pratiques

Lançon-Provence

Parcours pédestre du Domaine la Cadenière

Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2026. Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Parcours pédestre en autonomie, avec vidéos explicatives pour découvrir le vignoble du Domaine la Cadenière.

Envie de nature, d’authenticité et de découvertes ? Venez vivre une expérience unique au cœur de notre domaine viticole familial, cultivé en agriculture biologique. Nous vous proposons un parcours de 4 km à travers nos vignes et paysages préservés, accessible à tous, à pied, à vélo ou à cheval (si vous êtes équipés). Ce circuit est ponctué de haltes pédagogiques pour découvrir notre histoire, notre engagement bio, les cépages cultivés et le cycle de la vigne au fil des saisons. Pour cela un QRCode sera scanné en boutique et vous fournira le parcours et le lieu des points d’intérêts à découvrir en son et image. Au détour des chemins, laissez-vous surprendre par la richesse de la biodiversité locale, admirez les panoramas, et plongez dans l’univers passionnant du vin, en toute simplicité. .

Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 42 82 56 contact@lacadeniere.com

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English :

Self-guided walking tour, with explanatory videos, to discover the Domaine la Cadenière vineyards.

L’événement Parcours pédestre du Domaine la Cadenière Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-07-07 par Provence Tourisme