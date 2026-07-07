Parcours pédestre du Domaine la Cadenière Domaine la Cadenière Lançon-Provence
vendredi 16 octobre 2026 · Domaine la Cadenière · Lançon-Provence
Informations pratiques
Lançon-Provence
Parcours pédestre du Domaine la Cadenière
Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2026. Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-16
Parcours pédestre en autonomie, avec vidéos explicatives pour découvrir le vignoble du Domaine la Cadenière.
Envie de nature, d’authenticité et de découvertes ? Venez vivre une expérience unique au cœur de notre domaine viticole familial, cultivé en agriculture biologique. Nous vous proposons un parcours de 4 km à travers nos vignes et paysages préservés, accessible à tous, à pied, à vélo ou à cheval (si vous êtes équipés). Ce circuit est ponctué de haltes pédagogiques pour découvrir notre histoire, notre engagement bio, les cépages cultivés et le cycle de la vigne au fil des saisons. Pour cela un QRCode sera scanné en boutique et vous fournira le parcours et le lieu des points d’intérêts à découvrir en son et image. Au détour des chemins, laissez-vous surprendre par la richesse de la biodiversité locale, admirez les panoramas, et plongez dans l’univers passionnant du vin, en toute simplicité. .
Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 42 82 56 contact@lacadeniere.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Self-guided walking tour, with explanatory videos, to discover the Domaine la Cadenière vineyards.
L’événement Parcours pédestre du Domaine la Cadenière Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-07-07 par Provence Tourisme
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