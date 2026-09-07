Visite guidée du village de Lançon, Maison des Arts et Traditions, Lançon-Provence

Informations pratiques

Visite guidée du village de Lançon Samedi 19 septembre, 10h00 Maison des Arts et Traditions Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Les Amis du Vieux Lançon vous invitent à une visite guidée du village de Lançon-Provence et son histoire, avec la rue Pavé d’Amour et sa maison dite des Templiers, la glacière, le château,…

Anecdotes, histoire, et découverte du village seront au rendez-vous

A bientôt

Maison des Arts et Traditions 20 boulevard Pasteur, 13680 Lançon-Provence Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 13 96 56 63 https://lesamisduvieuxlancon.fr/ Cette maison au cœur du village est la donation de Mlle Andréa DEMARIE (1913-2010), descendante d’une vieille famille lançonnaise, qui l’a offerte à la commune le 7 novembre 2000. Elle réalise ainsi le vœu formulé avec sa sœur Gilberte sœur Gilberte de mettre en valeur la culture provençale et locale de son patrimoine et ses traditions afin d’en faire la « Maison des Arts et Traditions Provençales » . Rendez-vous à la :

Maison des Arts et Traditions

20 boulevard Pasteur – Place Fernand Brun

13680 Lançon-Provence

(places pour se garer à proximité, ou plus loin parking sur la Place du Champ de Mars devant la Mairie).

Vous visiterez la maison sur place, et nous vous emmènerons ensuite à pied aux salles archéologiques qui se trouvent à proximité de la Maison des Arts et Traditions.

Le matin, Les Amis du Vieux Lançon vous invitent à une visite guidée du village de Lançon-Provence et son histoire, avec la rue Pavé d’Amour et sa maison dite des Templiers, la glacière, le nous les …

© Mairie de Lançon