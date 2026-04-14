Histoire, légendes & forêt, Les Cabanes Flottantes – hébergements insolites, Givrauval

Histoire, légendes & forêt 26 avril – 20 décembre, les dimanches Les Cabanes Flottantes – hébergements insolites Meuse

Tarifs : 15€ 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T13:30:00+02:00

Fin : 2026-12-20T10:00:00+01:00 – 2026-12-20T12:30:00+01:00

Guide nature professionnel, je vous emmène à la découverte de la forêt pour mieux comprendre son fonctionnement et ses secrets.

En dehors des sentiers battus, nous prendrons le temps de nous imprégner des ambiances forestières, d’écouter les histoires et les légendes locales, et d’apprendre à lire les indices laissés par la nature.

Au fil de la balade, nous observerons :

les différentes essences d’arbres et leur rôle dans l’écosystème,

les sols et ce qu’ils révèlent sur la vie de la forêt,

les traces et indices de présence animale,

les interactions entre plantes, insectes et animaux.

Serons-nous accompagnés par le vol d’un faucon crécerelle ?

Allons-nous découvrir les traces discrètes du renard ou du blaireau ?

Peut-être entendrons-nous les oiseaux forestiers ou observerons-nous les signes du passage des chevreuils…

Cette sortie est une immersion accessible à tous, mêlant observation, explications simples et moments de contemplation. Elle invite petits et grands à mieux comprendre la forêt, tout en profitant d’une expérience conviviale et enrichissante.

Une balade pour apprendre à voir la nature autrement, à son rythme, dans le respect du vivant.

Durée : 2h30

Activité organisée par Stéphane – Guide Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/histoire-legendes-and-foret-9579

Les Cabanes Flottantes – hébergements insolites Les Cabanes Flottantes – hébergements insolites Givrauval 55500 Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/histoire-legendes-and-foret-9579 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/histoire-legendes-and-foret-9579 »}]

La forêt comment ça marche? Nature Sortie nature