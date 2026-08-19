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Histoires à petits sons Médiathèque Anatole France Cenon-sur-Vienne

mercredi 31 mars 2027 · Médiathèque Anatole France · Cenon-sur-Vienne

Histoires à petits sons Médiathèque Anatole France Cenon-sur-Vienne

Informations pratiques

Début
mercredi 31 mars 2027
Fin
mercredi 31 mars 2027
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque Anatole France
Adresse
1 rue de Touraine Cenon-sur-Vienne
Ville
86530 Cenon-sur-Vienne
Département
Vienne
Tarif

Cenon-sur-Vienne

Histoires à petits sons

Médiathèque Anatole France 1 rue de Touraine Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-31 10:30:00
fin : 2027-03-31 11:30:00

Date(s) :
2027-03-31

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Médiathèque Anatole France 1 rue de Touraine Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 76  mediatheque.cenon@grand-chatellerault.fr

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English : Histoires à petits sons

L’événement Histoires à petits sons Cenon-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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