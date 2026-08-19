Histoires à petits sons Médiathèque Anatole France Cenon-sur-Vienne
mercredi 31 mars 2027 · Médiathèque Anatole France · Cenon-sur-Vienne
Informations pratiques
Cenon-sur-Vienne
Histoires à petits sons
Médiathèque Anatole France 1 rue de Touraine Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-31 10:30:00
fin : 2027-03-31 11:30:00
Date(s) :
2027-03-31
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Médiathèque Anatole France 1 rue de Touraine Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 76 mediatheque.cenon@grand-chatellerault.fr
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English : Histoires à petits sons
L’événement Histoires à petits sons Cenon-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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