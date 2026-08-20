Histoires autour du thé, Médiathèque Montesquieu, Viry-Chatillon

Informations pratiques

Histoires autour du thé Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Montesquieu Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Réalisation d’ue création plastique à partir d’une histoire sur les cultures du thé à travers le monde

Médiathèque Montesquieu 13, avenue Jean Mermoz Viry-Chatillon 91170 Essonne Île-de-France 01 69 44 86 38 https://www.mediathequesludotheques.grandorlyseinebievre.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 44 86 38 »}] Située dans le quartier du Plateau à Viry-Chatillon, la bibliothèque Montesquieu offre, notamment, une large gamme d’activités, de collections à destination des ado et des enfants

Biblis en folie 2026

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