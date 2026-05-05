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Histoires cachées Bouchavesnes-Bergen

Histoires cachées Bouchavesnes-Bergen samedi 1 août 2026.

Adresse : 2 D1017

Ville : 80200 Bouchavesnes-Bergen

Département : Somme

Début : samedi 1 août 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Bouchavesnes-Bergen

Histoires cachées

2 D1017 Bouchavesnes-Bergen Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-08-01

Exposition temporaires à la Chapelle du Souvenir français, proposée dans le cadre du 110ème Anniversaire de la Bataille de la Somme.
Exposition temporaires à la Chapelle du Souvenir français, proposée dans le cadre du 110ème Anniversaire de la Bataille de la Somme.   .

2 D1017 Bouchavesnes-Bergen 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 83 77 06  chapelle-du-sf@souvenir-francais.fr

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English :

Temporary exhibition at the Chapelle du Souvenir français, as part of the 110th Anniversary of the Battle of the Somme.

L’événement Histoires cachées Bouchavesnes-Bergen a été mis à jour le 2026-05-05 par OT HAUTE SOMME PERONNE

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