Histoires Cruelles d’enfants terribles – Mareuil-sur-Cher (41), Mareuil-sur-Cher, Mareuil-sur-Cher

Histoires Cruelles d’enfants terribles – Mareuil-sur-Cher (41) Vendredi 16 octobre, 18h30 Mareuil-sur-Cher Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T18:30:00+02:00 – 2026-10-16T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T18:30:00+02:00 – 2026-10-16T19:30:00+02:00

Au début, on est dans le ventre de sa mère, tout va bien.

Mais quand on a des parents comme ceux de Namcouticouti, et qu’en plus le loup s’est promis de vous dévorer le jour de vos 4 ans… mieux vaut être malin et rusé pour s’en sortir !

Et qui sait, peut-être au final gagner la liberté.

Mareuil-sur-Cher Mareuil-sur-Cher Mareuil-sur-Cher 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Un spectacle conté et chanté aussi : gospel, raggamuffin et reggae sont au programme ! Tony Havart

Histoires Cruelles d’enfants terribles @Christophe Renault