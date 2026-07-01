Histoires de Chambériennes, Fontaine des éléphants, Chambéry

Informations pratiques

Histoires de Chambériennes Samedi 19 septembre, 14h00 Fontaine des éléphants Savoie

Sur inscription en ligne à partir du 1er septembre sur www.chambery.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Les femmes ayant laissé leur trace dans l’Histoire de Chambéry sont nombreuses. Découvrez leurs destins, de la commerçante tenant boutique dans la vieille ville, à la duchesse marquant de son empreinte la politique européenne, chacune saura vous faire découvrir une autre facette humaine de Chambéry.

Sur inscription à partir du 1er septembre sur www.chambery.fr

Fontaine des éléphants Place des éléphants 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.chambery.fr/ »}] [{« link »: « http://www.chambery.fr »}]

Journées européennes du patrimoine

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