UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chambéry

Histoires de Chambériennes, Fontaine des éléphants, Chambéry

samedi 19 septembre 2026 · Fontaine des éléphants · Chambéry

Histoires de Chambériennes, Fontaine des éléphants, Chambéry

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Fontaine des éléphants
Adresse
Place des éléphants 73000 Chambéry
Ville
73000 Chambéry
Département
Savoie
Tarif
Sur inscription en ligne à partir du 1er septembre sur www.chambery.fr.

Histoires de Chambériennes Samedi 19 septembre, 14h00 Fontaine des éléphants Savoie

Sur inscription en ligne à partir du 1er septembre sur www.chambery.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Les femmes ayant laissé leur trace dans l’Histoire de Chambéry sont nombreuses. Découvrez leurs destins, de la commerçante tenant boutique dans la vieille ville, à la duchesse marquant de son empreinte la politique européenne, chacune saura vous faire découvrir une autre facette humaine de Chambéry.
Sur inscription à partir du 1er septembre sur www.chambery.fr

Fontaine des éléphants Place des éléphants 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.chambery.fr/ »}] [{« link »: « http://www.chambery.fr »}]
Journées européennes du patrimoine

© C. HAAS / GCAT

À voir aussi à Chambery (Savoie)