Histoires de femmes et femmes d’histoire – Visite guidée Nantes (Centre ville) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 14:30 – 16:30

Gratuit : non 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Tout public, Personne en situation de handicap

Visite guidée Le Voyage à Nantes. Du quartier médiéval aux abords du château jusqu’au quartier Graslin, Nantes se raconte au féminin. Statue controversée, statue historique ou œuvres du Voyage à Nantes, mais aussi femmes engagées, femmes puissantes ou femmes au travail, cette visite propose de revoir la place des femmes dans la ville et dans son histoire. Durée : 2h Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide (escaliers, pavés)

Nantes (Centre ville) Centre-ville Nantes 44000



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