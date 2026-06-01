Histoires de jardins, Place Saint-Jean, Château-Gontier

Histoires de jardins Samedi 6 juin, 10h30 Place Saint-Jean Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Histoires de jardins

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, partez à la découverte des parcs et aménagements paysagers de la ville sous un nouveau regard.

Au détour d’une petite rue, découvrez un jardin de sculptures inédit ! Au milieu d’une végétation foisonnante et colorée, cohabitent les sculptures de Valérie Courtet, Patrick Crulis, Hélène Néraud, Robert Roy, Bénédicte Beaune, Tahia Strika, Simon Bellego et Marie Balme (atelier Les engobés), ainsi que Mathilde Sauce.

Visite en partenariat avec la galerie Encre & Argile

https://encre-et-argile.com/jardin-de-sculptures/

Départ Place Saint-Jean à 10h30

Place Saint-Jean place Saint-Jean 53200 Château-Gontier Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire [{« link »: « https://encre-et-argile.com/jardin-de-sculptures/ »}]

Histoires de jardins

© JD SAURET