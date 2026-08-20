AGENDA · Serris
Histoires de nains, géants et farfadets, Médiathèque Val d’Europe, Serris
samedi 5 décembre 2026 · Médiathèque Val d'Europe · Serris
Informations pratiques
Histoires de nains, géants et farfadets Samedi 5 décembre, 20h30 Médiathèque Val d’Europe Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T20:30:00+01:00 – 2026-12-05T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-05T20:30:00+01:00 – 2026-12-05T21:30:00+01:00
Jeune public à partir de 6 ans.
Médiathèque Val d’Europe Serris Serris 77700 Seine-et-Marne Île-de-France
Sylvie Vieville
À voir aussi à Serris (Seine-et-Marne)
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