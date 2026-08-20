Histoires de nains, géants et farfadets, Médiathèque Val d’Europe, Serris

Informations pratiques

Histoires de nains, géants et farfadets Samedi 5 décembre, 20h30 Médiathèque Val d’Europe Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T20:30:00+01:00 – 2026-12-05T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-05T20:30:00+01:00 – 2026-12-05T21:30:00+01:00

Jeune public à partir de 6 ans.

Médiathèque Val d’Europe Serris Serris 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

Sylvie Vieville