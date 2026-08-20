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Histoires de nains, géants et farfadets, Médiathèque Val d’Europe, Serris

samedi 5 décembre 2026 · Médiathèque Val d'Europe · Serris

Histoires de nains, géants et farfadets, Médiathèque Val d’Europe, Serris

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Val d'Europe
Adresse
Serris
Ville
77700 Serris
Département
Seine-et-Marne

Histoires de nains, géants et farfadets Samedi 5 décembre, 20h30 Médiathèque Val d’Europe Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T20:30:00+01:00 – 2026-12-05T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-05T20:30:00+01:00 – 2026-12-05T21:30:00+01:00

Jeune public à partir de 6 ans.

Médiathèque Val d’Europe Serris Serris 77700 Seine-et-Marne Île-de-France
Sylvie Vieville

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