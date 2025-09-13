Histoire(s) décoloniale(s) #Folly & #Mulunesh Danse, Théâtre Inseac, ancienne prison Guingamp

Inseac, ancienne prison 4 Rue Auguste Pavie Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-29 20:00:00

fin : 2026-04-29 21:45:00

2026-04-29

Dans le cadre de la 12e édition du Festival PasSage, découvrez Histoire(s) décoloniale(s) #Folly et #Mulunesh. En quête de récits abordant l’histoire coloniale et son héritage, la chorégraphe Betty Tchomanga a mis en scène une série de courts solos. Episode 2 Folly s’appuie sur la tradition orale des récits contés sous forme de paraboles. L’écriture chorégraphique de ce portrait s’appuie sur des rythmes et danses traditionnels provenant du Bénin, du Togo et du Ghana Interprété par Romain Azaman, percussionniste, chanteur et danseur élevé dans la culture et la spiritualité du vaudou béninois. Avec pour seuls instruments sa voix et les frappes de ses pieds, sur des rythmes et danses traditionnels, il fait resurgir les danses et les récits qui l’habitent. Episode 3 Voici Mulunesh alias Adélaïde Desseauve. Comment se rejouent des rapports de domination lors d’un parcours d’adoption internationale ? Comment reconstruire une histoire à partir du silence ? L’énergie de la danse krump, mêlée au récit intime de la danseuse, réussissent à produire un discours sur la violence et à la transformer. Pour adultes et adolescents. .

