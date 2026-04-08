Guingamp

Formation Radio Bilingue

3 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Radio Treger Goueloù et Radio Kreiz Breizh organisent deux demi-journées de formation à Ti ar Vro à Guingamp. Le mercredi 15 avril sera dédié à l’apprentissage de la prise de son avec un enregistreur Zoom. Le mercredi 22 avril, on apprendra à monter et mixer des sons avec le logiciel Reaper. Ces formations seront présentées à deux groupes, l’un en breton et l’autre en français. .

3 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 75 75

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English :

L’événement Formation Radio Bilingue Guingamp a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol