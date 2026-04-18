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Exposition bande dessinée A la ligne de Julien Martinière d’après le roman de Joseph Ponthus Médiathèque Guingamp

Exposition bande dessinée A la ligne de Julien Martinière d’après le roman de Joseph Ponthus Médiathèque Guingamp mardi 5 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 1 Place du Champ-au-Roy

Ville : 22200 Guingamp

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Guingamp

Exposition bande dessinée A la ligne de Julien Martinière d’après le roman de Joseph Ponthus

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 12:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-05

Cette exposition présente une sélection de planches originales d’À la ligne, adaptation du roman de Joseph Ponthus, la première bande dessinée de Julien Martinière. Auteur et illustrateur, il a publié des livres pour la jeunesse et a reçu de nombreux prix, dont la pépite d’or du meilleur album au SLPJ de Montreuil (2018). Tout public gratuit   .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60 

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English :

L’événement Exposition bande dessinée A la ligne de Julien Martinière d’après le roman de Joseph Ponthus Guingamp a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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