Rencontres et jeux extérieurs Relais Petite Enfance Salle Castel Pic Guingamp
Rencontres et jeux extérieurs Relais Petite Enfance Salle Castel Pic Guingamp mardi 12 mai 2026.
Guingamp
Rencontres et jeux extérieurs Relais Petite Enfance
Salle Castel Pic 21 Rue Maez Kamm Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 09:30:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Inscription auprès du Relais Petite Enfance par mail. .
Salle Castel Pic 21 Rue Maez Kamm Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 90 34 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rencontres et jeux extérieurs Relais Petite Enfance Guingamp a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Guingamp (Côtes-d'Armor)
- Visite guidée Guingamp, Petite Cité de Caractère® et grandes histoires Office de Tourisme Guingamp 24 avril 2026
- Histoire(s) décoloniale(s) #Folly & #Mulunesh Danse, Théâtre Théâtre du Champ-au-Roy Guingamp 29 avril 2026
- Histoires décoloniales Prison Guingamp 29 avril 2026
- Histoire(s) décoloniale(s) #Folly & #Mulunesh Danse, Théâtre Inseac, ancienne prison Guingamp 30 avril 2026
- Histoires décoloniales Prison Guingamp 30 avril 2026