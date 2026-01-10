Histoires décoloniales Prison Guingamp

Histoires décoloniales

Prison 4 Rue Auguste Pavie Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

En quête de récits abordant l’histoire coloniale et son héritage, la chorégraphe Betty Tchomanga a mis en scène une série de courts solos, pensés pour des espaces non théâtraux, au plus près du public. Ces Histoire(s) décoloniale(s) sont constituées d’une série de pièces qui

abordent chacune l’histoire coloniale et son héritage par le prisme d’un corps et d’une histoire singulière. Comment parle-t-on de l’Histoire coloniale aujourd’hui à l’école ? Quel rapport les jeunes générations entretiennent-elles avec l’Histoire ? À la manière d’une série, nous vous proposons de découvrir 3 portraits sous forme de 3 épisodes Emma, Folly et Mulunesh. .

Prison 4 Rue Auguste Pavie Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

