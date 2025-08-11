Le Rythme du Silence Musique, Jazz Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp

Le Rythme du Silence Musique, Jazz

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2026-05-05 20:00:00

fin : 2026-05-05 21:30:00

2026-05-05

Orient et jazz, entre méditation au temps suspendu et transe rythmique

déchaînée. Le clarinettiste Yom, le violoniste Théo Ceccaldi et le violoncelliste Valentin Ceccaldi trois explorateurs éminents du jazz français contemporain déploient sur scène leur tout nouveau projet en trio, tendu vers l’horizon d’une transe prospective. Apparu durant les années 2000, le clarinettiste et compositeur Yom (Guillaume Humery, à l’état civil) évolue au confluent de plusieurs sources, avec une imprégnation particulière de la musique klezmer. Foncièrement pluriel, ouvert, son langage traduit une quête de spiritualité de plus en plus affirmée depuis quelques années en témoigne par exemple le superbe album Alone in the Light (2023). Cette dimension spirituelle apparaît aussi essentielle dans le projet impulsé début 2024 par Yom avec le violoniste Théo Ceccaldi et le violoncelliste Valentin Ceccaldi, autres fervents adeptes du nomadisme musical. Traversé notamment par le jazz et des éclats sonores du Moyen-Orient, leur trio tantôt méditatif, tantôt convulsif tend vers l’inconnu

autant que vers la transe . Philharmonie de Paris. Tout public dès 10 ans. .

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

