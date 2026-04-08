Ar Redadeg 2026,de Pabu à Kerpert Guingamp
Ar Redadeg 2026,de Pabu à Kerpert Guingamp samedi 9 mai 2026.
Guingamp
Ar Redadeg 2026,de Pabu à Kerpert
Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
La 10ème édition de la Redadeg se déroule du 8 au 16 mai 2026. Le nouveau parcours de la Redadeg a été défini avec un départ de Lannion et une arrivée à Nantes. Le passage par Guingamp a lieu ce 9 mai autour de 14h00, juste après Pabu (dès 13h30). Le relais continuera ensuite vers Ploumagoar, Grâces, Bourbriac (15h), Plesidy (16h) et Kerpert (17h). Au delà de l’achat du kilomètre, qui donne le droit de porter le témoin, la participation est totalement ouverte et gratuite. Tout le monde peut suivre le porteur de témoin, pour le plaisir et surtout pour soutenir la langue bretonne. Redomp gant plijadur evit ar brezhoneg ! .
Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Ar Redadeg 2026,de Pabu à Kerpert Guingamp a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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