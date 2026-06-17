Histoires flash au grand air contes en famille Jardin des plantes, obélisque Quesnel-Morinière Coutances samedi 4 juillet 2026.

Coutances

Histoires flash au grand air contes en famille

Jardin des plantes, obélisque Quesnel-Morinière 2 Rue Quesnel Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Histoires flash au grand air à 15h et à 16h

Rendez-vous près de l’obélisque Quesnel-Morinière au jardin des plantes de Coutances, pour écouter des histoires en famille.

En cas de pluie, repli à la médiathèque. Dès 4 ans. Sans inscription. .

Jardin des plantes, obélisque Quesnel-Morinière 2 Rue Quesnel Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70

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English : Histoires flash au grand air contes en famille

L’événement Histoires flash au grand air contes en famille Coutances a été mis à jour le 2026-06-17 par Coutances Tourisme