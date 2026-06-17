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Histoires flash au grand air contes en famille Jardin des plantes, obélisque Quesnel-Morinière Coutances

Histoires flash au grand air contes en famille Jardin des plantes, obélisque Quesnel-Morinière Coutances

Histoires flash au grand air contes en famille Jardin des plantes, obélisque Quesnel-Morinière Coutances mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Jardin des plantes, obélisque Quesnel-Morinière

Adresse : 2 Rue Quesnel Morinière

Ville : 50200 Coutances

Département : Manche

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Coutances

Histoires flash au grand air contes en famille

Jardin des plantes, obélisque Quesnel-Morinière 2 Rue Quesnel Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Histoires flash au grand air à 15h et à 16h
Rendez-vous près de l’obélisque Quesnel-Morinière au jardin des plantes de Coutances, pour écouter des histoires en famille.
En cas de pluie, repli à la médiathèque. Dès 4 ans. Sans inscription.   .

Jardin des plantes, obélisque Quesnel-Morinière 2 Rue Quesnel Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70 

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English : Histoires flash au grand air contes en famille

L’événement Histoires flash au grand air contes en famille Coutances a été mis à jour le 2026-06-17 par Coutances Tourisme

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