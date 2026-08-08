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Histoires flash contes en famille Médiathèque Coutances

mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque · Coutances

Histoires flash contes en famille Médiathèque Coutances

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
2 11 Rue Saint-Maur
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Histoires flash contes en famille

Médiathèque 2 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 16:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Histoires flash contes en famille à 15h et 16h à la médiathèque de Coutances.
Dès 4 ans. Sans inscription.   .

Médiathèque 2 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70 

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English : Histoires flash contes en famille

L’événement Histoires flash contes en famille Coutances a été mis à jour le 2026-08-08 par Coutances Tourisme

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