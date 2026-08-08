AGENDA · Coutances
Histoires flash contes en famille Médiathèque Coutances
mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Histoires flash contes en famille
Médiathèque 2 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 16:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Histoires flash contes en famille à 15h et 16h à la médiathèque de Coutances.
Dès 4 ans. Sans inscription. .
Médiathèque 2 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70
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English : Histoires flash contes en famille
L’événement Histoires flash contes en famille Coutances a été mis à jour le 2026-08-08 par Coutances Tourisme
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