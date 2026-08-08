Histoires flash contes en famille Médiathèque Coutances

Informations pratiques

Coutances

Histoires flash contes en famille

Médiathèque 2 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-30 15:00:00

fin : 2026-12-30

Date(s) :

2026-12-30

Histoires flash contes en famille à 15h et 16h à la médiathèque de Coutances.

Dès 4 ans. Sans inscription. .

Médiathèque 2 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70

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English : Histoires flash contes en famille

L’événement Histoires flash contes en famille Coutances a été mis à jour le 2026-08-08 par Coutances Tourisme