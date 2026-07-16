Histoires gravées dans la pierre, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Histoires gravées dans la pierre Jeudi 22 octobre, 14h30 Musée d’art et d’histoire

CHF 5.- adultes ¦ CHF 3.- enfants, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T14:30:00+02:00 – 2026-10-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T14:30:00+02:00 – 2026-10-22T16:00:00+02:00

Les statues sont-elles vraiment silencieuses? Pour cette nouvelle édition du mini-club de lecture, partons à la découverte de sculptures qui semblent avoir beaucoup d’histoires à raconter. Une invitation à écouter les œuvres autant qu’à les regarder, avant de prolonger l’expérience avec une petite activité ludique.

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte

Durée : 1h30

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Mini-club de lecture

©MAH