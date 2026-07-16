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Histoires gravées dans la pierre, Musée d’art et d’histoire, Genève

jeudi 22 octobre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève

Histoires gravées dans la pierre, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Lieu
Musée d'art et d'histoire
Adresse
Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève
Ville
1205 Genève
Tarif
CHF 5.- adultes ¦ CHF 3.- enfants, sur réservation

Histoires gravées dans la pierre Jeudi 22 octobre, 14h30 Musée d’art et d’histoire

CHF 5.- adultes ¦ CHF 3.- enfants, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T14:30:00+02:00 – 2026-10-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T14:30:00+02:00 – 2026-10-22T16:00:00+02:00

Les statues sont-elles vraiment silencieuses? Pour cette nouvelle édition du mini-club de lecture, partons à la découverte de sculptures qui semblent avoir beaucoup d’histoires à raconter. Une invitation à écouter les œuvres autant qu’à les regarder, avant de prolonger l’expérience avec une petite activité ludique.
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte
Durée : 1h30

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Mini-club de lecture

©MAH

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