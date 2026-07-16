Histoires gravées dans la pierre, Musée d’art et d’histoire, Genève
jeudi 22 octobre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève
Informations pratiques
Histoires gravées dans la pierre Jeudi 22 octobre, 14h30 Musée d’art et d’histoire
CHF 5.- adultes ¦ CHF 3.- enfants, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T14:30:00+02:00 – 2026-10-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T14:30:00+02:00 – 2026-10-22T16:00:00+02:00
Les statues sont-elles vraiment silencieuses? Pour cette nouvelle édition du mini-club de lecture, partons à la découverte de sculptures qui semblent avoir beaucoup d’histoires à raconter. Une invitation à écouter les œuvres autant qu’à les regarder, avant de prolonger l’expérience avec une petite activité ludique.
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte
Durée : 1h30
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Mini-club de lecture
©MAH
À voir aussi à Genève
- «Spécial été» : un objet, un son, une histoire : à la rencontre du garçon saumon, MEG, Genève 16 juillet 2026
- PlasMAH ¦ Expositions en valise ¦ Édouard et Marguerite Naville, Musée d’art et d’histoire, Genève 16 juillet 2026
- Cours de Pilates, Musée d’art et d’histoire, Genève 16 juillet 2026
- Picnic Culturel avec Luciole – Ecstatic dance et repas Prix Libre, I am staying positive – buvette du parc des Cropettes, Genève 16 juillet 2026
- Lancy fait son cinéma | Dragons, Parc Marignac, Genève 16 juillet 2026