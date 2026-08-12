Informations pratiques

Histoire(s) – Guillaume Herbaut Salle Anita Conti Rennes 20 novembre 2026 – 2 mai 2027 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Les Champs Libres présentent une rétrospective d’ampleur de 25 ans de travail du photographe Guillaume Herbaut.

Photojournaliste reconnu collaborant avec les grands titres de la presse, Guillaume Herbaut construit avec le temps un travail documentaire qui l’a conduit dans des lieux chargés d’histoire dont il interroge les symboles et la mémoire afin d’en révéler les drames invisibles : Tchernobyl, Auschwitz, Nagasaki et depuis 2001 l’Ukraine où il se rend plusieurs fois par an. Il cisèle au fil de ses reportages et travaux au long cours, des photographies qui tentent frontalement de dire les silences et les traumatismes de la guerre, de mettre en récit les destinées individuelles d’humanités violentées. Il construit une narration photographique reposant sur l’enquête, l’écoute et le recueil de témoignages, l’exploration attentive du terrain. Les images qui ne dérangent pas ne l’intéressent pas et s’il lui arrive de photographier pour exorciser ses peurs, ce sont les nôtres qui se reflètent dans le miroir qu’il nous tend.

L’exposition Histoire (s) explore trois manières de se saisir de la photographie : en captant les traces du passé pour inventorier les lieux de mémoire, en intégrant le temps long du récit en Ukraine ou en France pour raconter l’Histoire en marche, et enfin, en couvrant l’actualité pour la presse.

​

​

Guillaume Herbaut est né en 1970.

Il a co-fondé le collectif de photographes l’œil public en 1995. Son œuvre a été récompensée de nombreux prix prestigieux : prix de la fondation de France en 1999, Kodak Critics Prize en 2001, Prix Hervé Prize en 2004, prix Niepce en 2011, prix Bayeux-Calvados des correspondants en guerre en 2016 et Worold press photo en 2022.

Son travail a notamment été exposé au Jeu de Paume à Paris, à Foto España ainsi qu’à la Silverstein Gallery de New-York. Il est régulièrement publié par d’importants titres de presse, comme Le Monde, Libératio, Géo ou Paris Match.

Il est représenté par la Gallerie Vue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-20T12:00:00.000+01:00

Fin : 2027-05-02T19:00:00.000+02:00

1



Salle Anita Conti Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

