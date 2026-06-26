Histoires paysannes – Atelier collecte des mémoires de la ferme de Quincé Ferme de Quincé Rennes Mercredi 29 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de cet été à Rennes, la compagnie Héraa collecte auprès des rennais.e.s des histoires, récits et anecdotes sur le passé de la ferme de Quincé, témoin d’une histoire paysanne rennaise.

Cet été, la Compagnie Héraa et la Ferme de Quincé s’associent pour mener une collecte d’histoires, sur les terres et dans les pierres de la ferme de Quincé.

Quelles traces ont laissé les paysannes et les paysans ?

Quels souvenirs circulent encore aujourd’hui ?

Que nous apprennent ces souvenirs de l’histoire de la campagne rennaise ?

Leïla Morvan, médiatrice du matrimoine, portera une attention toute particulière à l’héritage laissé par les femmes.

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Vous avez des récits à nous partager ? Vous avez connu la ferme avant les années 2020, ou lorsque le quartier Beauregard n’était qu’un projet ?

Nous vous invitons à nous rejoindre à la ferme **le mercredi 29 juillet** de 14h à 17h pour retracer ensemble l’histoire qui se cache derrière ces vieilles pierres.

Puis, le dimanche 13 septembre 2026, Leïla Morvan proposera une restitution sensorielle de cette histoire, sous forme de déambulation dans la ferme. Gratuit sur inscription – 45 min environ.

Merci d’avance pour votre contribution!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-29T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-29T17:00:00.000+02:00

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animation@quince.bzh 07 69 57 96 79

Ferme de Quincé Ferme de Quincé, Le Haut Quincé, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35760 Ille-et-Vilaine



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