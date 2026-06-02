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Histoires pour p’tites oreilles en plein air Dompierre-les-Tilleuls

Histoires pour p’tites oreilles en plein air Dompierre-les-Tilleuls mardi 7 juillet 2026.

Adresse : Chapelle Notre Dame de la Délivrance

Ville : 25560 Dompierre-les-Tilleuls

Département : Doubs

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Dompierre-les-Tilleuls

Histoires pour p’tites oreilles en plein air

Chapelle Notre Dame de la Délivrance Dompierre-les-Tilleuls Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-07-07 11:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Lectures d’albums et histoires kamishibaï coups de cœur, à destination des enfants de plus de 4 ans.   .

Chapelle Notre Dame de la Délivrance Dompierre-les-Tilleuls 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86  infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr

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L’événement Histoires pour p’tites oreilles en plein air Dompierre-les-Tilleuls a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS