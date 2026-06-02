Histoires pour p’tites oreilles en plein air Dompierre-les-Tilleuls
Histoires pour p’tites oreilles en plein air Dompierre-les-Tilleuls mardi 7 juillet 2026.
Dompierre-les-Tilleuls
Histoires pour p’tites oreilles en plein air
Chapelle Notre Dame de la Délivrance Dompierre-les-Tilleuls Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-07-07 11:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Lectures d’albums et histoires kamishibaï coups de cœur, à destination des enfants de plus de 4 ans. .
Chapelle Notre Dame de la Délivrance Dompierre-les-Tilleuls 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr
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L’événement Histoires pour p’tites oreilles en plein air Dompierre-les-Tilleuls a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS