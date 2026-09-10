Histoires pour p’tits bouts, Bibliothèque Bourg-L’Évesque, Rennes

Informations pratiques

Histoires pour p’tits bouts Samedi 12 décembre, 10h45 Bibliothèque Bourg-L’Évesque Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T10:45:00+01:00 – 2026-12-12T11:15:00+01:00

Fin : 2026-12-12T10:45:00+01:00 – 2026-12-12T11:15:00+01:00

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 35 http://bibliotheques.rennes.fr

Lectures pour les 3 ans et plus par les bibliothécaires lectures enfants

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