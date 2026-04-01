Histoires Tombales visite nocturne du cimetière et de la chapelle Belle-Isle-en-Terre
Histoires Tombales visite nocturne du cimetière et de la chapelle Belle-Isle-en-Terre samedi 18 avril 2026.
Belle-Isle-en-Terre
Histoires Tombales visite nocturne du cimetière et de la chapelle
Chapelle de Locmaria Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:45:00
fin : 2026-04-18 22:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Une veillée de contes dans cette chapelle du XVIe siècle. Légendes bretonnes et poésies gothiques s’animent au crépuscule. Après la pause, le conteur vous emmène à la rencontre des habitants du cimetière, avec leurs anecdotes insolites. Lady Mond et les bellislois ; Bretons célèbres ou méconnus ; nobles ou héros du quotidien… Bienvenue au pays de l’Ankou ! Inscription obligatoire. .
Chapelle de Locmaria Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71
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L’événement Histoires Tombales visite nocturne du cimetière et de la chapelle Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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