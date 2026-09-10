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Historiettes, Bibliothèque Antipode, Rennes

samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque Antipode · Rennes

Historiettes, Bibliothèque Antipode, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Antipode
Adresse
75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Historiettes 10 octobre – 5 décembre, certains samedis Bibliothèque Antipode Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:45:00+02:00 – 2026-10-10T11:15:00+02:00
Fin : 2026-12-05T10:45:00+01:00 – 2026-12-05T11:15:00+01:00

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 70 http://bibliotheques.rennes.fr
Lectures pour les 0-3 ans par les bibliothécaires lectures enfants

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