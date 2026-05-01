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HitWave en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead Germaine

HitWave en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead Germaine samedi 16 mai 2026.

Adresse : 11 grande rue

Ville : 02590 Germaine

Département : Aisne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Germaine

HitWave en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead

11 grande rue Germaine Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

HitWave sera en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead à Germaine le samedi 16 mai 2026 à 20h30.

Le groupe reprend reprend les plus grands tubes anglo-saxons des années 50 et 60
HitWave sera en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead à Germaine le samedi 16 mai 2026 à 20h30.

Le groupe reprend reprend les plus grands tubes anglo-saxons des années 50 et 60   .

11 grande rue Germaine 02590 Aisne Hauts-de-France   contact@lagermoise.fr

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English :

HitWave will be in concert at Bulle’s Not Dead microbrewery in Germaine on Saturday, May 16, 2026 at 8:30pm.

The band covers the greatest Anglo-Saxon hits of the 50s and 60s

L’événement HitWave en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead Germaine a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Saint-Quentinois

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