HitWave en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead Germaine
HitWave en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead Germaine samedi 16 mai 2026.
Germaine
HitWave en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead
11 grande rue Germaine Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
HitWave sera en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead à Germaine le samedi 16 mai 2026 à 20h30.
Le groupe reprend reprend les plus grands tubes anglo-saxons des années 50 et 60
HitWave sera en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead à Germaine le samedi 16 mai 2026 à 20h30.
Le groupe reprend reprend les plus grands tubes anglo-saxons des années 50 et 60 .
11 grande rue Germaine 02590 Aisne Hauts-de-France contact@lagermoise.fr
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English :
HitWave will be in concert at Bulle’s Not Dead microbrewery in Germaine on Saturday, May 16, 2026 at 8:30pm.
The band covers the greatest Anglo-Saxon hits of the 50s and 60s
L’événement HitWave en concert à la microbrasserie Bulle’s Not Dead Germaine a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Saint-Quentinois