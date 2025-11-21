Hommage à France Gall & Michel Berger Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac

Hommage à France Gall & Michel Berger

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2027-02-13 20:00:00

fin : 2027-02-13 22:00:00

2027-02-13

France Gall et Michel Berger

L’hommage

Plongez au cœur de l’univers mythique de France Gall et Michel Berger, deux figures emblématiques de la chanson française.

Un concert vibrant d’émotion et d’énergie, qui célèbre leur héritage musical à travers leurs plus grands succès.

Sur scène, Sandra Battini et Philippe Tailleferd – les voix du groupe COVERTRAMP, le tribute SUPERTRAMP qui fait référence en Europe, interprètent avec justesse et intensité le répertoire inoubliable du duo légendaire.

Accompagnés de musiciens d’exception issus des plus grandes tournées internationales, ils recréent la magie d’une époque, entre poésie, passion et groove.

Fans passionnés, ces artistes redonnent vie à l’âme de Gall et Berger, avec cette même envie de faire vibrer, chanter… et danser.

Un spectacle bouleversant, entre nostalgie et exaltation, dans lequel résonnent également, en clin d’œil, quelques titres cultes de Starmania — l’autre chef-d’œuvre signé Michel Berger et Luc Plamondon.

Production Tours Arts Productions.

