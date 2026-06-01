Hommage à George Sand Graçay
Hommage à George Sand Graçay samedi 6 juin 2026.
Graçay
Hommage à George Sand
Place du Marché Graçay Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Conférence de Jean-Claude Sandrier, à 17h. Correspondance entre Sand et Musset par Prométhéâtre, à 18h. À la table de George Sand, buffet inspiré des recettes de George Sand, à 19h30.
Conférence de Jean-Claude Sandrier, à 17h. Correspondance entre Sand et Musset par Prométhéâtre, à 18h. À la table de George Sand, buffet inspiré des recettes de George Sand, à 19h30. .
Place du Marché Graçay 18310 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 30 49 31 ctroitzky@gmail.com
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English :
Lecture by Jean-Claude Sandrier, at 5pm. Correspondence between Sand and Musset by Prométhéâtre, at 6pm. À la table de George Sand, buffet inspired by George Sand’s recipes, at 7:30pm.
L’événement Hommage à George Sand Graçay a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme de VIERZON
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