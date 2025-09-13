Hommage à Manu Dibango Anbessa Le Son de la Terre PARIS 05

Hommage à Manu Dibango Anbessa Le Son de la Terre PARIS 05 samedi 10 janvier 2026.

En près de 60 ans , Manu Dibango a créé un répertoire unique au croisement de ses racines africaines, du jazz, de la pop et bien sûr de la funk et du disco. Anbessa, pour la première fois fait revivre le répertoire du Vieux Lion en en réinterprétant quelques joyaux trop vite oubliés !

David Georgelet – Drums

Benoit Lavollée – Vibraphone, Marimba

Stéphane Montigny – Trombone

Oliver Zanot – Saxophone

Loïc Réchard – Guitar

Oliver Degabriele – Bass

Entre afro jazz et disco-funk, plongez dans l’oeuvre intemporel du vieux Lion avec Anbessa et leur invité Pat Kalla !

Le samedi 10 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-10T21:00:00+01:00

fin : 2026-01-10T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-10T20:00:00+02:00_2026-01-10T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05