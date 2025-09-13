Hommage à Manu Dibango Anbessa Le Son de la Terre PARIS 05
Hommage à Manu Dibango Anbessa Le Son de la Terre PARIS 05 samedi 10 janvier 2026.
En près de 60 ans , Manu Dibango a créé un répertoire unique au croisement de ses racines africaines, du jazz, de la pop et bien sûr de la funk et du disco. Anbessa, pour la première fois fait revivre le répertoire du Vieux Lion en en réinterprétant quelques joyaux trop vite oubliés !
David Georgelet – Drums
Benoit Lavollée – Vibraphone, Marimba
Stéphane Montigny – Trombone
Oliver Zanot – Saxophone
Loïc Réchard – Guitar
Oliver Degabriele – Bass
Entre afro jazz et disco-funk, plongez dans l’oeuvre intemporel du vieux Lion avec Anbessa et leur invité Pat Kalla !
Le samedi 10 janvier 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05