Hommage à Manu Dibango par Anbessa Le Son de la Terre PARIS 05

En près de 60 ans , Manu Dibango a créé un répertoire unique au croisement de ses racines africaines, du jazz, de la pop et bien sûr de la funk et du disco. Anbessa, pour la première fois fait revivre le répertoire du Vieux Lion en en réinterprétant quelques joyaux trop vite oubliés

Avec :

Loic Rechard : guitare.

Oliver Degabriele : basse.

David Georgelet : batterie.

Benoit Lavollée : marimba et vibraphone.

Stephane Montigny : trombone.

Olivier Zanot : saxophones.

À l’occasion de la sortie de leur nouvel album le 14 Mars, le groupe revient au Son de la Terre pour une soirée endiablée !

Le samedi 14 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



