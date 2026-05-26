Hommage à Marie Rouanet Camarès
Hommage à Marie Rouanet Camarès samedi 22 août 2026.
Camarès
Hommage à Marie Rouanet
Camarès Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
L’association les Amis du Vieux Camarès rend hommage à Marie Rouanet à l’ancien château de la ville haute.
Le président Jean-Paul Verdaguer et l’ensemble de l’association les Amis du Vieux Camarès rendra hommage à Marie Rouanet qui faisait partie de l’association, elle nous a quitté le 25 janvier.
Lectures de ses textes. .
Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 6 30 88 47 86
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English :
The Amis du Vieux Camarès association pays tribute to Marie Rouanet at the old château in the upper town.
L’événement Hommage à Marie Rouanet Camarès a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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- Nuit au Château Camarès 14 août 2026