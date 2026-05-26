Camarès

Hommage à Marie Rouanet

Camarès Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

L’association les Amis du Vieux Camarès rend hommage à Marie Rouanet à l’ancien château de la ville haute.

Le président Jean-Paul Verdaguer et l’ensemble de l’association les Amis du Vieux Camarès rendra hommage à Marie Rouanet qui faisait partie de l’association, elle nous a quitté le 25 janvier.

Lectures de ses textes. .

Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 6 30 88 47 86

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English :

The Amis du Vieux Camarès association pays tribute to Marie Rouanet at the old château in the upper town.

L’événement Hommage à Marie Rouanet Camarès a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)