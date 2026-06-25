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Nuit au Château Camarès

Nuit au Château Camarès

Nuit au Château Camarès vendredi 14 août 2026.

Ville
12360 Camarès
Département
Aveyron
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Tarif
18 Tarif de base plein tarif Tarif repas

Camarès

Nuit au Château

Camarès Aveyron

Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Tarif repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Soirée dans le parc du château de la ville haute avec animation musicale par le groupe Les Dmineurs . Apéritif et repas (salades composées, grillades d’agneau du Rougier, fromage, dessert et vin)
Places limitées, réservations obligatoires au 06 51 43 93 10 18  .

Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 6 51 43 93 10 

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English :

Evening in the park of the upper town castle, with musical entertainment by the group Les Dmineurs . Aperitif and meal (mixed salads, grilled Rougier lamb, cheese, dessert and wine)

L’événement Nuit au Château Camarès a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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