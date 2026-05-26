Camarès

Journée du savoir faire

Camarès Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Journée du savoir faire à la ville haute dans le parc de l’ancien château.

Exposition d’outils anciens et démonstrations de divers artisanats (broderie au fuseau, vannerie…)

Pour les enfants jeux anciens en bois, fabriqués par nos bénévoles, en accès libre. .

Camarès 12360 Aveyron Occitanie

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English :

Journée du savoir faire in the upper town, in the grounds of the old castle.

L’événement Journée du savoir faire Camarès a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)