Nuit au Château Camarès
Nuit au Château Camarès vendredi 14 août 2026.
Camarès
Nuit au Château
Camarès Aveyron
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Tarif repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Soirée dans le parc du château de la ville haute avec animation musicale par le groupe Les Dmineurs . Apéritif et repas (salades composées, grillades d’agneau du Rougier, fromage, dessert et vin)
Places limitées, réservations obligatoires au 06 51 43 93 10 18 .
Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 6 30 88 47 86
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English :
Evening in the park of the upper town castle, with musical entertainment by the group Les Dmineurs . Aperitif and meal (mixed salads, grilled Rougier lamb, cheese, dessert and wine)
L’événement Nuit au Château Camarès a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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