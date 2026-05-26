Camarès

Nuit au Château

Camarès Aveyron

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Tarif repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Soirée dans le parc du château de la ville haute avec animation musicale par le groupe Les Dmineurs . Apéritif et repas (salades composées, grillades d’agneau du Rougier, fromage, dessert et vin)

Places limitées, réservations obligatoires au 06 51 43 93 10 18 .

Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 6 30 88 47 86

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English :

Evening in the park of the upper town castle, with musical entertainment by the group Les Dmineurs . Aperitif and meal (mixed salads, grilled Rougier lamb, cheese, dessert and wine)

L’événement Nuit au Château Camarès a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)