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Nuit au Château Camarès

Nuit au Château Camarès

Nuit au Château Camarès vendredi 14 août 2026.

Ville : 12360 Camarès

Département : Aveyron

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Tarif : 18 Tarif de base plein tarif Tarif repas

Camarès

Nuit au Château

Camarès Aveyron

Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Tarif repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Soirée dans le parc du château de la ville haute avec animation musicale par le groupe Les Dmineurs . Apéritif et repas (salades composées, grillades d’agneau du Rougier, fromage, dessert et vin)
Places limitées, réservations obligatoires au 06 51 43 93 10 18  .

Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 6 30 88 47 86 

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English :

Evening in the park of the upper town castle, with musical entertainment by the group Les Dmineurs . Aperitif and meal (mixed salads, grilled Rougier lamb, cheese, dessert and wine)

L’événement Nuit au Château Camarès a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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