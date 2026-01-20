Hommage à Saint Martin Bazas
Hommage à Saint Martin Bazas mardi 10 novembre 2026.
Hommage à Saint Martin
Place de la Cathédrale Bazas Gironde
2026-11-10
2026-11-10
2026-11-10
Comme chaque année, le quartier Saint-Martin de Bazas rend hommage à son Saint patron avec au programme vénération de la statue, lecture de la vie du Saint, bénédiction.
Tous les participants sont invités à partager un moment de convivialité autour du verre de l’amitié. .
Place de la Cathédrale Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine
English : Hommage à Saint Martin
