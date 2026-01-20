Hommage à Saint Martin Bazas

Hommage à Saint Martin

Place de la Cathédrale Bazas Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Comme chaque année, le quartier Saint-Martin de Bazas rend hommage à son Saint patron avec au programme vénération de la statue, lecture de la vie du Saint, bénédiction.

Tous les participants sont invités à partager un moment de convivialité autour du verre de l’amitié. .

33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 25 86

