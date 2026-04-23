Hommage au cabaret de 1744 Maison Perbos 1556 La Bastide-Clairence
Hommage au cabaret de 1744 Maison Perbos 1556 La Bastide-Clairence dimanche 21 juin 2026.
La Bastide-Clairence
Hommage au cabaret de 1744
Maison Perbos 1556 1491 route de Pessarou La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le domaine Perbos s’enflamme pour la fête de la musique ! Au programme spectacle de cabaret avec Angélique Mougin et Tonia Massip, musique live avec Loaziz Akustic, et buffet sicilien par le chef Orazio Castagna. Réservation obligatoire. .
Maison Perbos 1556 1491 route de Pessarou La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 01 83 92
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English : Hommage au cabaret de 1744
L’événement Hommage au cabaret de 1744 La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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