Hommage en fanfare aux monuments aux morts de Plivot, Église, Plivot

Informations pratiques

Hommage en fanfare aux monuments aux morts de Plivot Dimanche 20 septembre, 10h30 Église Marne

Départ du parvis de l’église

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Laissez-vous entraîner dans une visite vivante et rythmée des deux monuments aux morts de Plivot. Ce parcours, entre mémoire et histoire, rendra hommage à celles et ceux dont les noms y sont gravés. Porté par une fanfare, le défilé reliant les deux monuments fera résonner les cuivres et les percussions, dans un moment de transmission et de respect partagé.

Église D337, 51150 Plivot, France Plivot 51150 Marne Grand Est

Laissez-vous entraîner dans une visite vivante et rythmée des deux monuments aux morts de Plivot. Ce parcours, entre mémoire et histoire, rendra hommage à celles et ceux dont les noms y sont gravés.…

©Sylvie Lachat