AGENDA · Nantes99vues
Hop hop hop : performance et atelier Médiathèque Jacques Demy Nantes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 16:30 – 18:00
Gratuit : oui à partir de 3 ans En famille
Aurore Petit (autrice-illustratrice) et Lucie Anceau (chorégraphe) accueillent le public pour une performance d’une vingtaine de minutes où se mêlent danse et pop-up.Comme un prolongement du spectacle et de la lecture à travers une pratique ludique, la performance est suivie au choix d’un atelier danse avec Lucie ou d’un atelier créatif pop-up avec Aurore.
Médiathèque Jacques Demy Nantes 44100
02 40 41 95 95
Afficher la carte du lieu Médiathèque Jacques Demy et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Bottière l’été, Maison de quartier de la Bottière, Nantes 20 août 2026
- Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Luce Courville, Nantes 20 août 2026
- Mini fête foraine, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes 20 août 2026
- Salon de lecture, Square du Ranzay, Nantes 20 août 2026
- Les Apéro-Labo, Le Labo, Nantes 20 août 2026