UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Hop hop hop : performance et atelier Médiathèque Jacques Demy Nantes

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Hop hop hop : performance et atelier Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
16:30
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 Quai de la Fosse, 44100 Nantes, France
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
à partir de 3 ans

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 16:30 – 18:00
Gratuit : oui à partir de 3 ans En famille 

Aurore Petit (autrice-illustratrice) et Lucie Anceau (chorégraphe) accueillent le public pour une performance d’une vingtaine de minutes où se mêlent danse et pop-up.Comme un prolongement du spectacle et de la lecture à travers une pratique ludique, la performance est suivie au choix d’un atelier danse avec Lucie ou d’un atelier créatif pop-up avec Aurore.

Médiathèque Jacques Demy Nantes 44100
02 40 41 95 95


Afficher la carte du lieu Médiathèque Jacques Demy et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)