Hop hop hop : performance et atelier Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 16:30 – 18:00

Gratuit : oui à partir de 3 ans En famille

Aurore Petit (autrice-illustratrice) et Lucie Anceau (chorégraphe) accueillent le public pour une performance d’une vingtaine de minutes où se mêlent danse et pop-up.Comme un prolongement du spectacle et de la lecture à travers une pratique ludique, la performance est suivie au choix d’un atelier danse avec Lucie ou d’un atelier créatif pop-up avec Aurore.

Médiathèque Jacques Demy Nantes 44100

02 40 41 95 95



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