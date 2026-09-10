Hop hop hop : performance et atelier pop up Médiathèque Jacques Demy Nantes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 16:30 –
Gratuit : oui à partir de 4 ans Jeune Public
Aurore Petit (autrice-illustratrice) et Lucie Anceau (chorégraphe) accueillent le public pour une performance d’une vingtaine de minutes où se mêlent danse et pop-up.Comme un prolongement du spectacle et de la lecture à travers une pratique ludique, la performance est suivie d’un atelier créatif pop-up avec Aurore.
Médiathèque Jacques Demy Nantes 44100
02 40 41 95 95 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=hop-hop-hop-atelier-pop-up
Afficher la carte du lieu Médiathèque Jacques Demy et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- (Au) revoir photographie, exposition monographique d’Israel Arino, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- Expo photo : (Au) revoir photographie – Israel Ariño, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- Ouverture publique, Libre Usine (La), Nantes 10 septembre 2026
- Forum des activités, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- Quel soutien à une éducation de qualité au niveau européen, avec l’appui du réseau Eurydice ?, Cosmopolis, Nantes 10 septembre 2026