Hop Hop Hop Un spectacle pop-up ! Beaumont-Hague La Hague
samedi 11 juillet 2026 · Beaumont-Hague · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Hop Hop Hop Un spectacle pop-up !
Beaumont-Hague 3 Rue des Figuiers La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Hop hop hop c’est un petit spectacle de danse, dessin et pop-up pour faire voyager lesenfants dans l’espace et l’imaginaire.
Le spectacle est inspiré des imagiers pop-up de l’autrice et illustratrice Aurore Petit.
Il est suivi d’un temps d’ateliers (danse et fabrication de masques pop-up) et de lecture- rencontre.
Par Aurore Petit, dessinatrice et autrice de livres pour la jeunesse et Lucie Anceau , danseuse et chorégraphe.
Gratuit, réservation conseillée .
Beaumont-Hague 3 Rue des Figuiers La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 11 70 reseauzigzag@lahague.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hop Hop Hop Un spectacle pop-up !
L’événement Hop Hop Hop Un spectacle pop-up ! La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague
À voir aussi à La Hague (Manche)
- Rando du manoir balade des temps géologiques Maison de la Hague La Hague 7 juillet 2026
- Atelier nature (6-12 ans) autour de la mare Omonville-la-Rogue La Hague 7 juillet 2026
- Atelier-patrimoine (3-5 ans) travail du cuir Omonville-la-Rogue La Hague 7 juillet 2026
- Sieste musicale par Marion Bouyssonnade Maison Jacques Prévert Maison Jacques Prévert La Hague 7 juillet 2026
- Visite commentée histoire du manoir du Tourp Omonville-la-Rogue La Hague 8 juillet 2026