UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Hague

Hop Hop Hop Un spectacle pop-up ! Beaumont-Hague La Hague

samedi 11 juillet 2026 · Beaumont-Hague · La Hague

Hop Hop Hop Un spectacle pop-up ! Beaumont-Hague La Hague

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Beaumont-Hague
Adresse
3 Rue des Figuiers
Ville
50440 La Hague
Département
Manche
Tarif

La Hague

Hop Hop Hop Un spectacle pop-up !

Beaumont-Hague 3 Rue des Figuiers La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Hop hop hop c’est un petit spectacle de danse, dessin et pop-up pour faire voyager lesenfants dans l’espace et l’imaginaire.
Le spectacle est inspiré des imagiers pop-up de l’autrice et illustratrice Aurore Petit.
Il est suivi d’un temps d’ateliers (danse et fabrication de masques pop-up) et de lecture- rencontre.
Par Aurore Petit, dessinatrice et autrice de livres pour la jeunesse et Lucie Anceau , danseuse et chorégraphe.
Gratuit, réservation conseillée   .

Beaumont-Hague 3 Rue des Figuiers La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 11 70  reseauzigzag@lahague.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hop Hop Hop Un spectacle pop-up !

L’événement Hop Hop Hop Un spectacle pop-up ! La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague

À voir aussi à La Hague (Manche)