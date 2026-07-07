Hop Hop Hop Un spectacle pop-up ! Beaumont-Hague La Hague

Informations pratiques

La Hague

Hop Hop Hop Un spectacle pop-up !

Beaumont-Hague 3 Rue des Figuiers La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Hop hop hop c’est un petit spectacle de danse, dessin et pop-up pour faire voyager lesenfants dans l’espace et l’imaginaire.

Le spectacle est inspiré des imagiers pop-up de l’autrice et illustratrice Aurore Petit.

Il est suivi d’un temps d’ateliers (danse et fabrication de masques pop-up) et de lecture- rencontre.

Par Aurore Petit, dessinatrice et autrice de livres pour la jeunesse et Lucie Anceau , danseuse et chorégraphe.

Gratuit, réservation conseillée .

Beaumont-Hague 3 Rue des Figuiers La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 11 70 reseauzigzag@lahague.com

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English : Hop Hop Hop Un spectacle pop-up !

L’événement Hop Hop Hop Un spectacle pop-up ! La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague