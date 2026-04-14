HÔPICLOWNS : UNE HISTOIRE DE RENCONTRES, Autre lieu, Genève
HÔPICLOWNS : UNE HISTOIRE DE RENCONTRES, Autre lieu, Genève lundi 27 avril 2026.
HÔPICLOWNS : UNE HISTOIRE
DE RENCONTRES Lundi 27 avril, 18h00 Autre lieu
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T18:00:00+02:00 – 2026-04-27T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-27T18:00:00+02:00 – 2026-04-27T19:00:00+02:00
HÔPICLOWNS : UNE HISTOIRE DE RENCONTRES
Rencontre avec l’association Hôpiclowns lundi 27 avril 2026 | de 18h à 19h Librairie du Boulevard
Le livre Hôpiclowns, une histoire de rencontres voit le jour aux éditions Slatkine à l’occasion des trente ans de l’association.
L’ouvrage met en lumière un métier encore trop méconnu et pourtant en plein essor : clown hospitalier. Un métier à la croisée de l’art et de l’humain, exercé au cœur des milieux médicaux et institutionnels.
Ce bel ouvrage illustré nous rappelle combien le rire compte, surtout lorsque la vie se fait fragile.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève
Rencontre avec l’association Hôpiclowns lundi 27 avril 2026 | de 18h à 19h Librairie du Boulevard
DR
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