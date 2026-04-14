HÔPICLOWNS : UNE HISTOIRE DE RENCONTRES, Autre lieu, Genève

HÔPICLOWNS : UNE HISTOIRE

DE RENCONTRES Lundi 27 avril, 18h00 Autre lieu

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T18:00:00+02:00 – 2026-04-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-27T18:00:00+02:00 – 2026-04-27T19:00:00+02:00

HÔPICLOWNS : UNE HISTOIRE DE RENCONTRES

Rencontre avec l’association Hôpiclowns lundi 27 avril 2026 | de 18h à 19h Librairie du Boulevard

Le livre Hôpiclowns, une histoire de rencontres voit le jour aux éditions Slatkine à l’occasion des trente ans de l’association.

L’ouvrage met en lumière un métier encore trop méconnu et pourtant en plein essor : clown hospitalier. Un métier à la croisée de l’art et de l’humain, exercé au cœur des milieux médicaux et institutionnels.

Ce bel ouvrage illustré nous rappelle combien le rire compte, surtout lorsque la vie se fait fragile.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

Rencontre avec l’association Hôpiclowns lundi 27 avril 2026 | de 18h à 19h Librairie du Boulevard

DR