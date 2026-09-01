Informations pratiques

Balgau

Hop’la marche

Balgau Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

En famille, entre amis ou simplement pour le plaisir de marcher ensemble… Hopla, on vous attend nombreux !

Envie de prendre l’air, de bouger et de passer un bon moment ? Alors Hop’la, on vous attend !

Hop’la Marche, c’est

– 5 ou 10 km, chacun à son rythme

– une marche ouverte à tous, petits et grands

– accessible même en poussette

– sans chrono, sans compétition

Et après l’effort… hop’la, place au réconfort ! Des planchettes de charcuterie à partager, avec aussi une version végétarienne. 0 .

Balgau 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 50 77 62 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With family, friends, or just for the fun of walking together? Come on, we hope to see lots of you there!

L’événement Hop’la marche Balgau a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach