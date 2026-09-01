Hop’la marche Balgau
dimanche 27 septembre 2026 · Balgau
Informations pratiques
Balgau
Hop’la marche
Balgau Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
En famille, entre amis ou simplement pour le plaisir de marcher ensemble… Hopla, on vous attend nombreux !
Envie de prendre l’air, de bouger et de passer un bon moment ? Alors Hop’la, on vous attend !
Hop’la Marche, c’est
– 5 ou 10 km, chacun à son rythme
– une marche ouverte à tous, petits et grands
– accessible même en poussette
– sans chrono, sans compétition
Et après l’effort… hop’la, place au réconfort ! Des planchettes de charcuterie à partager, avec aussi une version végétarienne. 0 .
Balgau 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 50 77 62 05
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English :
With family, friends, or just for the fun of walking together? Come on, we hope to see lots of you there!
L’événement Hop’la marche Balgau a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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