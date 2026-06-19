Horizons Sensibles exposition de peintures et de photographies d’Érick Deroost Orangerie du Thabor Rennes
Horizons Sensibles exposition de peintures et de photographies d’Érick Deroost Orangerie du Thabor Rennes lundi 31 août 2026.
Horizons Sensibles exposition de peintures et de photographies d’Érick Deroost Orangerie du Thabor Rennes 31 août – 7 septembre Ille-et-Vilaine
Exposition de photos et peintures sur le thème de l’horizon
horizons sensibles:
L’horizon marin n’est jamais une ligne stable, il est une frontière sensible, le lieu où l’eau et le ciel se négocient en permanence.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-31T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-07T20:00:00.000+02:00
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Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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